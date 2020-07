Gute Nachricht für den Sport in Sachsen-Anhalt: Die Landesregierung will Sportstätten von Vereinen und Kommunen in ländlichen Regionen finanziell stärker unterstützen. Nach Angaben des Innenministeriums werden über ein Programm kleine Bauvorhaben von bis zu 50.000 Euro gefördert. Dafür ist im Landeshaushalt in diesem Jahr rund eine Million Euro zusätzlich vorgesehen. Bisher seien 32 Projekte ausgewählt worden.

In Magdeburg hat am Dienstag der Prozess gegen den Attentäter von Halle begonnen. Dem Angeklagten werden 13 Straftaten vorgeworfen, darunter zweifacher Mord und mehrfacher Mordversuch. Er hatte am 9. Oktober 2019 schwer bewaffnet versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen, um nach eigener Aussage so viele Menschen wie möglich zu töten. Als das misslang, erschoss er eine Passantin und einen Mann in einem Dönerimbiss. Bundesanwalt Kai Lohse sprach von einer neuen Dimension der Menschenverachtung, geprägt von unbändigem Hass, Rassismus und dem Vernichtungswillen eines Einzelnen. Mein Kollege Roland Jäger hat für uns den ersten Prozesstag verfolgt. In seinem Bericht weist er auch auf die Verantwortung der Medien hin.