Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff (CDU) ist dafür, den russischen Impfstoff Sputnik V auch in Deutschland einzusetzen. Man müsse alles tun, was möglich ist, um das Impfen zu beschleunigen", so der CDU-Politiker im Interview mit der "Funke Mediengruppe". Ostdeutschland habe jahrzehntelange Erfahrung mit russischem Impfstoff. Er selber würde sich jederzeit mit Sputnik V impfen lassen. Gleichzeitig plädiert er dafür, die Impfreihenfolge einzuhalten und bei Fehlverhalten Sanktionen zu prüfen.