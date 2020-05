Das Land Sachsen-Anhalt hat am Wochenende 283 Millionen Euro an die Kommunen ausgezahlt. Das Geld sollte eigentlich erst im Dezember fließen. Wie Finanzminister Michael Richter MDR SACHSEN-ANHALT erklärte, soll so die Liquidität der Kommunen gesichert werden.



Der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt, Jürgen Leindecker, bezeichnete die vorgezogene Überweisung als eine "gute Entscheidung". Allerdings werde das Land nicht drum herumkommen, den Kommunen in einem weiteren Nachtragshaushalt weitere Finanzhilfen zur Verfügung zu stellen. ​