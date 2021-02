Für die Landtagswahl am 6. Juni haben CDU und SPD seit Freitag ihre Landeslisten festgezurrt. Blicken wir an dieser Stelle erst einmal auf die CDU. Für die Christdemokraten geht erneut Reiner Haseloff als Spitzenkandidat ins Rennen. Das ist nun auch offiziell per Votum auf einem Parteitag beschlossene Sache. Dass die gesamte Liste der ersten zehn Kandidaten fast ausschließlich männlich dominiert wird, kam allerdings nicht überall gut an. Die Frauen-Union der Landes-CDU war ja schon auf Granit gestoßen, die Liste insgesamt weiblicher zu gestalten. Das blieb auch über Sachsen-Anhalt hinaus nicht unbemerkt. Für Alt-CDUler Ruprecht Polenz jedenfalls Futter für eine Debatte um eine Frauen-Quote in der Partei.