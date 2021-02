Wegen des vielen Schnees bleiben die Schulen bei unseren Nachbarn in Thüringen heute geschlossen (auch für die wenigen Schülerinnen und Schüler, die derzeit in die Schule dürfen). In Sachsen-Anhalt musste sich das Bildungsministerium darum keine Gedanken machen: Bei uns sind in dieser Woche Winterferien. Allen vom Homeschooling genervten Schülerinnen und Schülern (und Eltern!) in diesem Sinne ein paar schöne schulfreie und schneereiche Tage!