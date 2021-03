06:57 Uhr | Feuer in Mehrfamilienhaus in Tangerhütte: Bis zu 100.000 Euro Schaden

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Tangerhütte ist am Abend ein Schaden von bis zu 100.000 Euro entstanden. Die gute Meldung: Verletzt wurde niemand. Die Bewohner hätten sich vor Eintreffen der Feuerwehr selbst aus dem Haus gerettet, teilte die Polizei mit. Das Feuer war demnach in der Nähe eines Stromkastens ausgebrochen. Eine technische Ursache sei also möglich. Der Grund für das Feuer steht aber noch nicht endgültig fest.

06:44 Uhr | Corona-Lockerungen: Sport mit bis zu 20 Kindern wieder möglich

Fußballtraining mit maximal 20 Personen ist in Sachsen-Anhalt ab heute wieder erlaubt. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Was gilt ab heute bei den Corona-Beschränkungen? Viel ist neu, die Details haben wir ja schon besprochen. Eine bemerkenswerte Lockerung picken wir uns an dieser Stelle heraus: In Sachsen-Anhalt dürfen Kinder und Jugendliche ab heute im Freien wieder gemeinsam Sport machen – in Gruppen mit bis zu 20 Personen (Betreuer inklusive).



Bedeutet: Fußballvereine können im Freien wieder trainieren. Für Sport bei Erwachsenen gibt es ebenfalls Lockerungen, dort dürfen von heute an im Freien bis zu fünf Frauen und Männer gemeinsam Sport machen. Das gilt auch für Rehasport.

06:36 Uhr | Rappbodetalsperre: Polizei greift rund 70 Autofans auf

An der Rappbodetalsperre im Harz hat die Polizei erneut Fans aufgemotzter Autos aufgegriffen. Nach Angaben der Ermittler hatten sich am späten Sonnabend rund 70 Menschen mit rund 50 Autos versammelt. Ein Großteil der Autos sei geparkt worden, obwohl das illegal gewesen sei. Der Tunnel an der Sperre wurde gesperrt. Er ist bei Autofans wegen seiner Akustik beliebt. Sie lassen dort immer wieder ihre aufgemotzten Fahrzeuge aufheulen.

06:25 Uhr | Schnelltests für alle kommen – aber nicht schnell