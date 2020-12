Es ist nur eine Geschichte am Rande – denn eigentlich geht es ja um die Impfungen an sich: Und doch hat es aus der Politik leichte Misstöne darüber gegeben, dass in Halberstadt früher geimpft wurde als bundesweit besprochen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ließ via "Bild" mitteilen, eigentlich sei besprochen worden, überall in der EU und somit auch in Deutschland erst Sonntag zu beginnen. Er freue sich aber für die erste Corona-Geimpfte in Deutschland. Und auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) war nach eigenen Angaben überrascht, am Sonnabend vom vorzeitigen Impfbeginn zu hören.



Beim offiziellen Auftakt der Massenimpfungen gestern in Dessau-Roßlau sagte der Ministerpräsident, er habe durch eine SMS des Bundesgesundheitsministers davon erfahren und könne das "nur zur Kenntnis nehmen". Er habe sich genauso über die Nachricht gewundert wie Spahn. "Auf der anderen Seite geht es darum, dass so schnell wie möglich geimpft wird in Sachsen-Anhalt."



Der Landkreis Harz hat übrigens argumentiert, im Kampf gegen das Virus zähle jeder Tag.

Sie war die Erste: Die 101 Jahre alte Edith Kwoizalla wurde am Sonnabend in Halberstadt gegen Covid-19 geimpft. Bildrechte: dpa