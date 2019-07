Wasser, das mit massenweise Müll in die Elbe bei Magdeburg geleitet wird – das sorgt aktuell bei Facebook für Aufregung. Ein Video davon ist schon fast 13.000 Mal geteilt worden.



Nach Angaben der Städtischen Werke handelt es sich um "verdünntes Mischwasser". Wegen des Starkregens am Samstagabend seien die Kanäle viel zu voll gewesen. In so einem Fall werde das ungeklärte Wasser in die Elbe abgeleitet. Dies sei genehmigt. Viele Facebook-Nutzer können dieses Vorgehen allerdings nicht nachvollziehen: