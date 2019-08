Nach einem lebensgefährlichen Angriff auf einen Mann in Halle hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Laut den Beamten haben Zeugenaussagen zu dem 22-Jährigen geführt. Er soll in der Nacht auf Sonntag in der Nähe des S-Bahnhofs Rosengarten einen Mann schwer am Kopf verletzt haben. Der 29-Jährige musste notoperiert werden. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Tausende Menschen haben am Wochenende in Halle das Laternenfest gefeiert. Höhepunkte waren für viele sicher der nächtliche Bootskorso, das Fischerstechen der Halloren oder das Brückenspringen von der Giebichensteinbrücke in die Saale. Das Feuerwerk an der Burg Giebichenstein fiel in diesem Jahr erneut aus – wegen der hohen Brandgefahr.



Oberbürgermeister Bernd Wiegand zog eine erste Bilanz: Das Fest sei im Großen und Ganzen friedlich verlaufen. Wie die Polizei mitteilte, stieg die Zahl der Straftaten und medizinischen Einsätze in diesem Jahr, was an den verschärften Einlasskontrollen liege. Demnach gab es rund 60 Anzeigen. Bei 37 Besuchern seien Betäubungsmittel gefunden worden. Gesunken ist dagegen die Zahl der Körperverletzungen.