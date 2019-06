10:10 Uhr | Waghalsige Wallendas

Wow. Das ist wirklich eine waghalsige Sache: Die Akrobaten Nik und Lijana Wallenda haben gestern Abend in New York einen spektakulären Stunt zur Aufführung gebracht. Die Geschwister balancierten über ein 400 Meter langes Drahtseil, das zwischen zwei Wolkenkratzer gespannt war – und zwar über dem weltberühmten Times Square. 40 Minuten hat es gedauert, bis beide auf der anderen Seite angekommen waren – wohlgemerkt in 80 Metern Höhe!

Angeber-Wissen für Sie: Die Familie Wallenda stammt ursprünglich aus Deutschland. Der Urgroßvater der Wallendas wurde in Magdeburg geboren. Er war 1978 tödlich verunglückt. Spektakulär: Die Luftakrobatin Lijana Wallenda balanciert in 80 Metern Höhe auf einem Seil. Bildrechte: dpa

10:03 Uhr | CDU will "Mitmachpartei" werden

Wer in CDU-Mitglied in Sachsen-Anhalt, der soll künftig stärker über den Kurs der Partei mitentscheiden. Eine Zukunftskomission sammelt deswegen regionale Ideen und Themen. Wie das alles aussieht und was am Ende umgesetzt wird, darüber wollen in diesen Minuten Parteichef Holger Stahlknecht und Generalsekretär Sven Schulze informieren. Stahlknecht wirbt für sich mit den Worten, er wolle die CDU zu einer echten "Mitmachpartei" machen.

09:49 Uhr | Auf ins Kalte