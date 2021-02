Wer in Dessau Auto fährt, muss ab heute ein paar Umwege in Kauf nehmen: Auf der vielbefahrenen Südtangente kommt es wegen Bauarbeiten im Stadtgebiet zu Vollsperrungen. Betroffen ist der Abschnitt, auf dem sich die Bundesstraßen 184 und 185 in Dessau kreuzen. Auf der vierspurigen Strecke wandert die Baustelle in kleinen Etappen in Richtung Köthen. So ist von Dienstag an dann auch die Zufahrt zum Städtischen Klinikum betroffen. Der Verkehr wird innerorts umgeleitet. Bis Freitag ist mit Behinderungen zu rechnen.