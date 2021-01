Gerade hat der erste ICE-Zug des Morgens am Halleschen Hauptbahnhof Halt gemacht. Und die neue Woche startet für den wichtigsten Eisenbahnknoten Sachsen-Anhalts mit einer weiteren guten Nachricht: Nach über sechs Jahren sind die Umbau-, Neubau- und Moderniesierungsarbeiten abgeschlossen. Nach einer temporären Vollsperrung war der Hauptbahnhof gestern Abend wieder ans Netz gegangen. Ein Bahnsprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass der Verkehr ab 18 Uhr wie geplant wieder angerollt ist. Pannen um die Stellwerksarbeiten gab es nicht. Zuletzt wurden im Hauptbahnhof Halle die S-Bahn-Gleise neu gemacht. Aus den Bahnsteigen 1, 1a und 2 wurden nun 1, 2 und 3. Auf absehbare Zeit sind keine weiteren Sperrungen geplant. Man habe den Bahnhof für die "nächsten 30 bis 40 Jahre fit gemacht", sagte unlängst Bahnhofsmanager Karsten Kammler. Allerdings wird der Zugverkehr im Südwesten Halles bis zum Jahresende ausgesetzt. Hier haben umfangreiche Bauarbeiten begonnen, unter anderem werden mehrere Brücken neu gebaut .

In Sachsen-Anhalt nehmen heute zwei weitere Impfzentren die Arbeit auf – in Stendal und in der Lutherstadt Wittenberg.