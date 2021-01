08:34 Uhr | Radler kommt auch ohne Glätte ins Schlingern

Mitarbeiter des Wittenberger Ordnungsamtes haben am Sonnabend die Polizei verständigt, nachdem sie in der Fleischerstraße einen völlig betrunkenen Fahrradfahrer bemerkt hatten. Der Mann stürzte immer wieder vom Rad, stand auf und versuchte weiter zu fahren, beim Eintrffen der Polizei ergab ein erster Alkoholtest 1,8 Promille. Der 53-jährige Mann wurde für weitere Untersuchungen aufs Revier gebracht, gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

08:12 Uhr | Haseloff: Corona-Regeln sollten konsequenter umgesetzt werden

Drohen Deutschland neue Corona-Regeln? – Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sieht zunächst noch Potenzial bei den bisher angewendeten Maßnahmen. Haseloff sagte dem Deutschlandfunk am Morgen, an bestimmten Stellen müsse nachgeschärft werden. Es sei vieles beschlossen worden, was noch nicht konsequent umgesetzt werde. So sehe er etwa bei den Themen Kantinen, Homeoffice, und Herunterfahren der Mobilität noch "enormes Potenzial", um das Infektionsrisiko zu senken. Was weitere Einschränkungen für die Betriebe angeht, zeigte sich Haseloff skeptisch. Die Wirtschaft werde gebraucht, um die Kosten für die Maßnahmen zu finanzieren. Der Landeschef machte auch klar, für Lockerungen gebe "es momentan keine Möglichkeit".

Reiner Haseloff Bildrechte: dpa Die Wirtschaft selber herunterzufahren, noch weiter, das ist auch eine Frage, wo ich sage: Wer soll eigentlich die Basis dafür darstellen, dass das alles bezahlbar bleibt? Die Impfung, all die Maßnahmen, die wir brauchen, damit wir pandemiefest werden. Das sind Sachen, die kriegen wir nur mit einer Kern-Wirtschaft hin, die funktioniert. Deswegen sage ich mal: Lassen wir uns erstmal entsprechend die Möglichkeiten offen, dass wir das, was wir schon beschlossen haben, auch konsequent umsetzen. Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident Sachsen-Anhalts

Bund und Länder wollen am Dienstag darüber beraten, wie mit den aktuellen Corona-Maßnahmen weiter verfahren werden soll. Zuletzt waren Ausgangssperren und eine FFP2-Maskenpflicht im Gespräch. Bereits heute Abend lassen sich Kanzlerin und Ministerpräsidenten von Experten zur Infektionslage beraten.

07:55 Uhr | Winterwetter lockte mal wieder in den Harz

Das Winterwetter hat am Wochenende trotz Corona wieder viele Ausflügler in den Harz gelockt. Laut der Polizei in Halberstadt waren sämtliche Parkplätze belegt. Viele Autos hätten Kennzeichen aus den nördlichen Nachbarländern gehabt. Es sei aber alles geordnet gelaufen und nicht wild geparkt worden. – In Schierke demonstrierten rund 30 Rodler mit Transparenten gegen die Corona-Auflagen der Bundesregierung. Zwischenfälle gab es laut Polizei nicht.

07:38 Uhr | Magdeburg: Aktionswoche "Eine Stadt für Alle"