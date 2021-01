Von heute an gelten ja noch einmal schärfere Corona-Maßnahmen in Sachsen-Anhalt. Welche ganz genau, dazu hier gleich der Überblick. Mein Name ist Mandy Ganske-Zapf und ich freue mich, mit Ihnen zu starten. Mit den wichtigsten Nachrichten des Morgens an diesem Montag, bis 11 Uhr.