06:43 Uhr | Anwohner am Flughafen Leipzig/Halle fordern Nachtflugverbot

Zwar bleiben Passagierflugzeuge derzeit wegen der Corona-Pandemie weltweit am Boden. Doch Frachtflugzeuge heben auch weiterhin ab. Und hinzu kommt, dass sie in der Krise noch viel gefragter sind als ohnehin schon. Auch am Flughafen Leipzig/Halle, der ein wichtiges Drehkreuz für Europa ist, starten und landen diese Maschinen. Das tun sie vor allem nachts. Das stört die Anwohner. Die haben sich unlängst in einer "Interessgemeinschaft Nachtflugverbot" organisiert und sich nun mit einem offenen Brief an den Petitionsausschuss im Bundestag gewandt. Sie fordern ein Nachtflugverbot für besonders laute Maschinen sowie ein generelles Flugverbot in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Weil die Flugzeuge in der Nacht im Ein- bis Zweiminutentakt starten und landen, sei der Lärm für die Anwohner schon seit Monaten unerträglich. Im Großraum Leipzig, Halle und Merseburg seien dadurch rund 1,5 Millionen Menschen betroffen. Ein Verbot wäre vor allem für die Post-Tochter DHL hart, die am Flughafen ein europaweites Frachtdrehkreuz betreibt.

06:20 Uhr | A38 noch bis Ende der Woche dicht

Autofahrer auf der A 38 müsen auch weiterhin viel Geduld aufbringen. In Richtung Leipzig bleibt der Abschnitt zwischen Roßla und Sangerhausen West nämlich komplett gesperrt. Und das noch mindestens bis Ende dieser Woche. Das ein Polizeisprecher MDR Sachsen-Anhalt bestätigt. So staut es sich auf der Umleitung vor allem in Roßla immer wieder. Die Fahrbahn muss aber repariert werden, weil es zwischen Roßla und Sangerhausen West verganegene Woche einen Unfall mit einem brennenden Auto gegeben hatte. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn aber wurde durch die Hitze auf einer Fläche von 250 Quadtratmetern beschädigt.

06:02 Uhr | Streit zwischen DFB und FCM spitzt sich zu

Der 1. FC Magdeburg will sich juristische Schritte vorbehalten – und zwar gegen den DFB. Übers Wochenende hat sich der Konflikt zwischen dem Deutschen Fußballbund und dem FCM zugespitzt. Hintergrund: Der FCM hat eine Spielverlegung beantragt, die der DFB ablehnt. Der FCM hatte die erwünschte Spielverlegung damit begründet, dass die notwendige Testreihe auf den neuartigen Coronavirus für die Mannschaft nicht habe rechtzeitig vorgenommen werden können. Die Kapazitäten im Testcenter, das der DFB betreibt, hätten nicht ausgereicht. Das wiederum bestreitet der DFB. Auch Innen- und Sportminister Holger Stahlknecht (CDU) meldete sich zu Wort, kritisierte den DFB, sprach von Druck auf die Vereine.

Der HFC ist unterdessen ins Münsterland zu einem Trainingslager gefahren. Denn die Krux: Der DFB will die Liga bereits Ende Mai an den Start bringen. Aufgrund der bestehenden Corona-Beschränkungen können FCM und HFC jedoch kaum rechtzeitig das Training aufnehmen.

Wie es nun weitergeht, soll heute der DFB-Bundestag entscheiden.

05:57 Uhr | Hotels wieder für Touristen aus Sachsen-Anhalt geöffnet