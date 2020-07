Das Wichtigste am Morgen:

06:29 Uhr | Ferropolis in finanziellen Nöten: Hilft das Land?

Die Baggerstadt Ferropolis steckt in finanziellen Schwierigkeiten – genauer natürlich die GmbH, die dahinter steckt. Grund ist – Sie haben das sicher schon erwartet – die Corona-Krise, wegen der auch in der Stadt aus Eisen fast alle Veranstaltungen weggebrochen sind. Ein Pop-Up-Campingplatz verschafft zwar leichte Linderung, richtig helfen kann er dem Unternehmen aber nicht. Also fahren Geschäftsführer Thies Schröder und Gräfenhainichens Bürgermeister Enrico Schilling (CDU) heute nach Magdeburg. Dort hoffen sie auf Unterstützung vom Land. Sonst Schauplatz für viele große Festivals, in diesem Jahr finanziell in der Klemme: die Eisenstadt Ferropolis (Archivfoto) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

06:16 Uhr | Magdeburg: Feuerwehr rettet neun Menschen aus Mehrfamilienhaus

Im Magdeburger Stadtteil Sudenburg hat die Feuerwehr in der Nacht neun Menschen aus einem Mehrfamilienhaus gerettet. Nach Angaben der Einsatzkräfte war im Erdgeschoss in einer Shisha-Bar ein Feuer ausgebrochen. Neun Bewohner seien über Dreh- und Steckleitern in Sicherheit gebracht worden, zwei Personen seien selbstständig aus ihren Wohnungen gekommen. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, den Schaden schätzt die Feuerwehr auf rund 40.000 Euro.

05:57 Uhr | Kleinkind in Querfurt tot: Mutter und Lebensgefährte vorläufig festgenommen

In Querfurt im Saalekreis ist am Wochenende ein zweijähriges Kind ums Leben gekommen. Die Mutter des Kleinkindes und ihr Lebensgefährte wurden vorläufig festgenommen. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mitgeteilt. Als die Ermittler am Sonnabend nach Querfurt gerufen wurden, hatte es demnach Hinweise gegeben, wonach das Kind keines natürlichen Todes gestorben sein könnte. Eine Obduktion habe das bestätigt. Das Amtsgericht Halle erließ gestern Untersuchungshaft gegen die 36 Jahre alte Frau und ihren 30-jährigen Partner. Nach Medienberichten soll es sich bei dem Kind um einen Jungen handeln. Bestätigt wurde das bislang nicht.