06:10 Uhr | Baustart für Fußgängertunnel in Merseburg

Heute beginnen in Merseburg im Saalekreis die Bauarbeiten für einen neuen Fußgängertunnel. Wie das Verkehrsministerium weiter mitteilte, kostet das Bauvorhaben rund 1,5 Millionen Euro. Der Tunnel führt nahe der Kirchenruine St. Sixti unter der B181 hindurch. Ein Jahr wird es dauern, bis die knapp 30 Meter lange Unterführung passiert werden kann. Bis Ende August nächsten Jahres soll der Tunnelbau in zwei Abschnitten realisiert werden. Die Arbeiten beginnen unter der Fahrbahn Richtung Halle. Anschließend wird die Gegenrichtung (Leipzig) in Angriff genommen. Der Verkehr auf der B 181 wird während der Bauzeit jeweils einspurig auf der Fahrbahn geführt, die gerade nicht betroffen ist. Dafür werden zunächst zwei provisorische Überfahrten gebaut.

06:01 Uhr | Zwei Schüler mit neuartigem Coronavirus infiziert – Quarantäne und Schulschließung in Salzwedel

In Salzwedel haben sich zwei Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Der Altmarkkreis hat deshalb mehrere Schulklassen sowie mehr als ein Dutzend Lehrkräfte unter Quarantäne gestellt. Sie sollen jetzt zeitnah getestet werden. Betroffen sind das Jahn-Gymnasium und die Lessing-Ganztags-Gemeinschaftsschule in Salzwedel. Am Jahn-Gymnasium wurden alle betroffenen Klassen und Lehrer in Quarantäne geschickt. Die Lessing-Schule bleibt vorsorglich am Montag und Dienstag geschlossen. Der Grund: Der mit dem Virus infizierte Schüler hatte am Nachmittag noch Kontakt zu anderen Mitschülern dieser Schule. Heute sollen gut 200 betroffene Lehrer und Schüler beider Schulen auf Corona getestet werden. Wenn die Ergebnisse vorliegen, wird über das weitere Vorgehen entschieden.

Die beiden auf Corona getesteten Schüler hatten sich bei einer Ferienfreizeit im Ausland wohl, ohne es zu ahnen, bei ihrer Betreuerin infiziert. Die es ebenfalls nichts bemerkt hatte. Laut Kreisverwaltung wurde das Salzwedeler Gesundheitsamt nach Rückkehr der Reisegruppe über den Corona-Fall der Betreuerin informiert. Sie und die Schüler wurden am Freitag in Quarantäne gesetzt und positiv auf Corona getestet.

Eine Grundschule in Dessau-Roßlau kann unterdessen nach einem Corona-Fall von heute an verspätet ins neue Schuljahr starten. Vor einer Woche hatte die Stadt gemeldet, dass alle Beschäftigten der Schule auf Corona getestet werden müssten, weil zuvor eine Infektion im Umfeld nachgewiesen worden war. Deswegen gab es zum Start des Schuljahres am Donnerstag und Freitag an der Grundschule nur eine Notbetreuung der Kinder. Nun teilte die Stadt mit, die Ergebnisse aller getesteten Lehrer seien negativ.

05:58 Uhr | Champions-League-Frauen verpassen Triumph

Im Champions-League-Finale der Frauen hat am Abend der VfL Wolfsburg gegen Olympique Lyon gespielt und musste sich 1:3 geschlagen geben. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben damit ihren dritten Champions-League-Triumph verpasst, konnten ein Triple also nicht perfekt machen. Sie unterlagen diesmal im Finale in San Sebastian dem französischen Titelverteidiger. Für die Französinnen war es der insgesamt siebte Champions-League-Sieg und der fünfte in Folge.

