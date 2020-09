Seit Jahren wird geprüft, wo ein Endlager für den deutschen Atommüll eingerichtet werden kann. Die Suche soll nach geophysikalischen Gesichtspunkten erfolgen, also danach, wo der Müll am sichersten lagern könne. In den Fokus kommen daher Standorte, die durch Materialien wie Ton, Salz oder Granit als abgedichtet gelten. Heute gegen 10 Uhr will die Bundesgesellschaft für Endlagerung einen Zwischenbericht mit Regionen vorstellen, die für ein Atommüll-Endlager grundsätzlich in Frage kommen könnten. Eine Vorfestlegung auf einen Standort ist damit aber noch nicht verbunden. Dennoch dürfte die Debatte über die Endlagerung von hoch radioaktivem Atommüll damit in Fahrt kommen. Umweltstaatssekretär Klaus Rehda sagte der Deutschen Presseagentur, dass man in der Altmark Salzstöcke habe und es in anderen Teilen des Landes Böden mit Granitgestein gebe. Damit sei es wahrscheinlich, dass Sachsen-Anhalt in Betracht gezogen würde.