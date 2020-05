Erste groß angelegte Corona-Tests beim Fleischkonzern Tönnies in Weißenfels sind negativ ausgefallen. Oder positiv – je nachdem, wie man es sieht. Einen bestätigten Corona-Fall gibt es nach Angaben des Burgenlandkreises jedenfalls bisher nicht. Rund 570 Ergebnisse liegen bislang vor. Insgesamt sollen gut 2.500 Menschen getestet werden. Die Tests sind allerdings freiwillig.



In mehreren Schlachtbetrieben in Deutschland waren zahlreiche Corona-Infektionen festgestellt worden. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hatte daraufhin angekündigt, auch die Belegschaft von großen Schlachtbetrieben in Sachsen-Anhalt testen zu lassen.