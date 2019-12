Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Benndorf, im Landkreis Mansfeld-Südharz, sind am Sonntag vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hätten alle Rauchgasvergiftungen erlitten. Drei Frauen und ein Mann seien in Krankenhäuser gekommen. Die Bewohner im betroffenen Haus sowie in einem Nachbarhaus mussten ihre Wohnungen verlassen. Laut Polizei seien mehrere Wohnungen derzeit nicht bewohnbar. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe ist bislang nichts bekannt.

Kurz vor Weihnachten hat es beim 1. FC Magdeburg einen Paukenschlag gegeben, der viele überrascht haben dürfte – so auch mich. Wie der Club am Sonntagabend mitteilte, trennt sich der Verein von Cheftrainer Stefan Krämer. Mario Kallnik, der Geschäftsführer des FCM, sagte: "In Analyse der großen Leistungsschwankungen unserer Mannschaft in der Vorrunde sehen wir unsere Entwicklungsziele gefährdet."



Eigentlich hatte der 52-jährige Krämer noch einen Vertrag, der bis 2021 laufen sollte. In der 3. Liga gelangen dem Fußballverein unter Krämer nur sechs Siege – zuletzt lagen die Magdeburger auf Platz 12 der Tabelle. Erst am Wochenende hatte mein Kollege Oliver Leiste über die Top und Flops des FCM in der Hinrunde geschrieben.