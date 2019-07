09:41 Uhr | Learning English in Wust

Englisch lernen in den Ferien: Dafür muss man gar nicht ins Ausland. Denn in der "Sommerschule für englische Sprache und Kultur" beginnt ab heute der zweite Durchgang. In Wust im Kreis Stendal frischen die 280 Teilnehmer bei Spielen, Sport und Musik so ihre Sprachkenntnisse auf. Klingt doch ganz spaßig eigentlich...

09:28 Uhr | Brand in einer Wetterstation

In Osterfeld im Burgenlandkreis ist das Dach einer ehemaligen Wetterstation abgebrannt. Laut Polizei brach das Feuer gestern Abend in dem leerstehenden Gebäude aus. Derzeit gehen die Beamten davon aus, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

09:14 Uhr | Wenn Senioren abrocken

Zu was tanzen Senioren? Ganz klar, Rammstein. Zumindest die Bewohner aus dem Altenbetreuungszentrum in Erxleben. Dort wird zur Musik der deutschen Rockband einmal die Woche im Sitzen getanzt. Die Senioren hält es fit und ihnen macht es auch so richtig Spaß. Eine Tänzerin gesteht, dass Rammstein jetzt leider eine ihrer Lieblingsbands ist – und lacht.

Ergotherapeutin Silvia Bartnik (links) hat den Rammstein-Tanz initiiert. Bildrechte: MDR/Lea Jürgens

08:51 Uhr | Ganz viel Kreativität in Kalbe

In leerstehenden Wohnungen und ungenutzten Werkstätten und Geschäften in Kalbe an der Milde leben sich ab heute Künstler wieder kreativ aus. In den Räumen wohnen die Künstler den Sommer über, gestalten und präsentieren einmal pro Woche ihre Werke der Öffentlichkeit. Nach der Eröffnung des Künstlercampus heute Nachmittag können Besucher am kommenden Sonntag die ersten Ergebnisse bestaunen.

08:28 Uhr | Lieber in einen Neubau ziehen

In vielen Regionen im Land werden mehr Wohnungen gebaut als benötigt (Mehr dazu hier). Doch es gibt auch Regionen, in denen mehr gebaut werden müsste. Dort übersteigt der Bedarf nämlich den vorhandenen Wohnraum, so zum Beispiel in Dessau-Roßlau. In der Bauhaus-Stadt wurden nur 71 Prozent der benötigten Wohnungen gebaut. Die Ergebnisse gehen auf eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zurück. Der Autor, Ralph Henger, sagte: "Obwohl es auf dem Land viel Leerstand gibt, entstehen relativ viele Neubauten, die bevorzugt werden, obwohl Umbauten im Altbestand vielerorts sinnvoller sind."

08:21 Uhr | Plakat lockt Mediziner nach Wolfsburg