In Sachsen-Anhalt haben am Wochenende mehrere Hundert Menschen gegen die Corona-Beschränkungen protestiert. In Magdeburg kamen laut Polizei am Sonnabend rund 300 Menschen zu einer Kundgebung auf dem Domplatz. Zuvor sei ein Autokorso mit rund 60 Fahrzeugen durch die Stadt gefahren. Auch in Sachsen-Anhalts größter Stadt, in Halle, gab es am Wochenende mehrere Aktionen: An einer Versammlung gestern hätten rund 400 Menschen teilgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei nahm bei weiteren Aktionen am Sonnabend nach eigenen Angaben vier Strafanzeigen auf.