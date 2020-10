Das Wichtigste am Morgen:

07:06 Uhr | Jüdische Gemeinde aus Magdeburg feiert 15. Geburtstag

Larisa Korshevnyuk und ihre Gemeinde feiern aktuell das Laubenfest. Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke

Geburtstag heute in der Landeshauptstadt: Dort wurde heute vor 15 Jahren die liberale jüdische Gemeinde zu Magdeburg gegründet. Leider ist das Jubiläum mit dem Tod des Gründers und bisherigen Vorstands der Gemeinde zusammengefallen: Igor Tokar ist Ende September verstorben. Seine Tochter und die stellvertretende Gemeindevorsitzende, Larisa Korshevnyuk, betonte im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT: "Die Gemeinde lebt weiter." Derzeit feierten die Mitglieder das Laubenfest.

Der bisherige Gemeindevorsteher Igor Tokar ist kürzlich verstorben. Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke Der liberalen jüdischen Gemeinde gehören etwa 120 Jüdinnen und Juden an. Mit weiteren nicht-jüdischen Familienangehörigen kommt die Gemeinde auf etwa 200 Mitglieder.



In Magdeburg gibt es noch eine zweite jüdische Gemeinde, die orthodoxe Synagogen-Gemeinde.

06:52 Uhr | Beratervertrag: CDU will Anzeige gegen Grünen-Staatssekretär erstatten

Der Streit zwischen CDU und Grünen um die Rücktrittsforderung gegen Umweltstaatssekretär Klaus Rehda weitet sich aus. Der CDU-Finanzpolitiker Frank Scheurell hat in der Mitteldeutschen Zeitung jetzt angekündigt, Anzeige erstatten zu wollen. Der Zeitung sagte Scheurell, Rehda habe dem Land finanziellen Schaden zugefügt. "Ich sehe aber überhaupt keine Einsicht." Hintergrund des Streits ist ein knapp 400.000 Euro teurer Beratervertrag, mit dem Rehda nach Ansicht der CDU geltendes Haushaltsrecht gebrochen hat. Die Christdemokraten hatten Rehda schon im September den Rücktritt nahegelegt.

06:38 Uhr | Streit um Grundschule spitzt sich zu: Eltern wollen Kinder trotz geplanter Schließung zum Unterricht nach Siersleben schicken

Die Grundschule von Siersleben soll dicht gemacht werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In Siersleben im Landkreis Mansfeld-Südharz spitzt sich der sogenannte Schulstreit weiter zu. Wir sortieren noch einmal kurz, worum es bei diesem Streit eigentlich geht: Die Schließung der Schule in Siersleben – einem Ortsteil von Gerbstedt – steht schon länger zur Debatte. Eigentlich sollte die Grundschule schon nach den letzten Sommerferien dicht bleiben. Doch das Verwaltungsgericht in Halle hatte am letzten Ferientag anders beschlossen – wegen juristischer Mängel im Schließungsbeschluss. Hieß: Die Kids konnten weiter in Siersleben zur Schule gehen. Bei den Eltern war die Erleichterung groß, sie hatten für den Übergang in aller Eile sogar Lehrkräfte organisiert.

So weit die Vorgeschichte. Nun hat das Landesschulamt aber angeordnet, dass die Kinder ab Montag in Gerbstedt lernen sollen – weil es in Siersleben mit acht Schülern zu wenige Erstklässler gibt (15 wären nötig). Die Eltern klagen dagegen vor Gericht – und haben angekündigt, ihre Kinder heute trotzdem nach Siersleben zur Schule zu bringen. Unter anderem, weil die Räume in Gerbstedt gesundheitlich gefährlich für die Kinder seien, wie es hieß. Die Luft rieche chemisch. Gutachten sagen: Stimmt, das ist aber nicht gefährlich.

Unser Reporter Stefan Bringezu ist heute Morgen vor Ort in Siersleben. Wir halten Sie hier im Ticker auf dem Laufenden, wie sich das entwickelt.

06:25 Uhr | Ein Flughafen zu Ehren von Genscher?

Flughafen Hans-Dietrich Genscher – wie klingt das? Egal, wie Sie darüber denken: Die FDP – genauer der Freundeskreis des Genscher-Hauses in Halle – möchte, dass der Flughafen Leipzig/Halle künftig nach dem langjährigen BRD-Außenminister benannt wird. Die frühere FDP-Generalsekretärin Cornelia Pieper sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Genscher habe politisch in ganz Deutschland, Europa und der ganzen Welt gewirkt. Ein besseres Aushängeschild könne Mitteldeutschland nicht haben, sagte sie.

06:12 Uhr | Hamburg: Mann greift jüdischen Studenten mit Klappspaten an

Nahe der Synagoge in Hamburg ist am Sonntag ein jüdischer Student angegriffen worden. Bildrechte: dpa

Ein Blick nach Hamburg: Dort ist gestern ein jüdischer Student bei einem Angriff schwer verletzt worden. Laut Polizei wurde er von einem Mann in Tarnanzug vor einer Synagoge mit einem Klappspaten attackiert. Dabei erlitt der 26 Jahre alte Student eine Verletzung am Kopf. Der Täter sei von Beamten überwältigt worden, die die Synagoge bewacht hatten. Bei dem Angreifer handelt es sich laut Polizei um einen Deutschen mit kasachischen Wurzeln.

Die militärische Kleidung und das Datum des Angriffs wecken Erinnerungen an den antisemitischen und rechtsextremistischen Anschlag von Halle, der sich am Freitag dieser Woche zum ersten Mal jährt.

05:56 Uhr | Wieder Warnstreik im öffentlichen Dienst: Heute bei den Sparkassen