Da Hotels und Restaurants geschlossen sind, fehlen aktuell in Sachsen-Anhalt wichtige Absatzkanäle für Wildfleisch. Rehrücken oder Wildschweinstücke seien zwar beliebt, so der Geschäftsführer des Landesjagdverbands, Wilko Florstedt. Wegen der Pandemie sei es jedoch schwieriger, an das Wild zu kommen. Liebhaber des Wildfleischs könnten jedoch über einige regionale Anbieter das Wildbret erwerben und selbst zubereiten.

In Halle gibt es einen neuen Corona-Hotspot. Bis zum Wochenende wurden in der Alten- und Pflegeeinrichtung Werrastraße in Halle-Neustadt zwölf Corona-Infektionen bestätigt. Nach einem Fall Ende vergangener Woche wurden mit allen Bewohnerinnen und Bewohnern Schnelltests durchgeführt. Der Corona-Ausbruch in der Senioren-Wohnanlage hat in Halle dafür gesorgt, dass der Inzidenzwert wieder auf 70 gestiegen ist. Wegen zwölf infizierten Schülern und zwölf infizierten Lehrern sind in der Stadt über 1.000 Schüler und mehr als 100 Lehrer in Quarantäne.