Eine Meldung der Volksstimme-Kollegen lässt uns hier in der Redaktion heute Früh staunen. In Breitenhagen im Salzlandkreis wurde demnach am Samstag eine große Schlange gesichtet. Sie hing dem Bericht zufolge an einem Fährseil. Tierretter konnten die Boa constrictor einfangen. Jetzt muss geklärt werden, was sie in der Elbe verloren hatte.