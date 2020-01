05:19 Uhr | Wenn Hunde Hunger haben...

Verlockend, so ein Kochtopf! (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox.de Im Morgenticker meines Kollegen André Plaul haben Katzen vorige Woche eine große Rolle gespielt. Ich bin ja eher der Hundefreund – und habe hier die passende Meldung für Sie: In Köthen hat ein Hund am Wochenende für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Der Vierbeiner war wohl mit den Pfoten auf den Herd gesprungen und hatte ihn eingeschaltet. Ein Topf auf dem Herd begann zu qualmen, der Rauchmelder zu piepen. Anwohner riefen die Feuerwehr. Kurze Zeit später war auch die Hundebesitzerin zu Hause. Passiert ist zum Glück niemandem etwas.

05:14 Uhr | Krankenhaus in Havelberg soll Seniorenheim werden

Das Krankenhaus in Havelberg wird schließen. Das ist seit vorigem Freitag bekannt. Grund sind laut Klinikbetreiber KMG vor allem rote Zahlen, die das Haus mit seinen 37 Betten seit einigen Jahren schreibt. Unternehmenssprecher Franz Christian Meier sprach bei uns von einem jährlichen Minus von 1,5 Millionen Euro – seit 2015. Auch seien Patientenzahlen und schwere medizinische Fälle zurückgegangen. KMG will aus dem Krankenhaus nun ein Seniorenheim machen. Alle Anträge sind laut Sprecher Meier gestellt, im März soll es losgehen. Neben einer ambulanten Versorgung können Patienten mit einem Shuttle-Bus ins Krankenhaus nach Kyritz in Brandenburg gebracht werden. Ein Minus von 1,5 Millionen jährlich: Das Havelberger Krankenhaus schreibt seit 2015 rote Zahlen. (Arcivfoto) Bildrechte: Andrea Schröder

Einen schönen guten Morgen! Heute ist Montag, der 13. Januar 2020. Und Sie haben schon zu so früher Stunde alles richtig gemacht: Sie haben in den Morgenticker von MDR SACHSEN-ANHALT geklickt. Hier gibt's bis 11 Uhr alles, was Sie heute in Sachsen-Anhalt wissen sollten. Ich bin Luca Deutschländer.