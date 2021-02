So will Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff möglichen Osterreisen noch keine Absage erteilen. Er verwies am Sonntag im "Bericht aus Berlin" auf die Erfahrungen aus dem vergangenen Frühjahr. So könnten bei entsprechender Corona-Lage einzelne Lockerungen definiert werden – etwa für Urlaub im eigenen Land oder in Ferienwohnungen. Sachsen-Anhalt will bis zum 26. Februar eine eigene Öffnungsstrategie entwickeln, den sogenannten "Sachsen-Anhalt-Plan 2021" , unter Zuarbeit aller politischen Ressorts.

Und wir haben aus den Monaten des letzten Frühjahrs durchaus Erfahrung, wie das gehen kann. Da kann man ganz klar und leicht auch beginnen – im Sinne dessen, das man erstmal auch Tage des Urlaubs und der freien Tage über Ostern und dann auch danach entsprechend im eigenen Lande definieren kann, mit Ferienwohnungen verbunden. ... Immer vor dem Hintergrund der aktuellen Inzidenz wird entschieden, was notwendig ist. ... So dass ich denke: Wir strengen uns jetzt alle an und dann können wir auch optimistisch in die nächsten Wochen und Monate gehen.

So kalt wie heute Morgen werden wir vorerst nicht wieder in den Tag starten. In Königshütte wurden in der Nacht noch einmal -23,8 Grad gemessen. Im Laufe des Montags werden maximal 3 Grad erreicht in Sachsen-Anhalt – im Laufe der Woche wird es noch milder.



Am Nachmittag und Abend kommt bei uns noch einmal recht kräftiger Schneefall auf, der später in gefrierenden Regen übergeht. Dabei muss mit erheblicher Glätte gerechnet werden.