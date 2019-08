Die große Pokalsensation ist am Wochenende leider ausgeblieben. Sowohl der FCM als auch Germania Halberstadt sind in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Der 1. FC Magdeburg hat zwar an einem Weiterkommen geschnuppert, aber am Ende reichte es trotzdem nicht und der Bundesligist SC Freiburg setzte sich nach Verlängerung durch.