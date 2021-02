IT-Professorin Julia Arlinghaus berät ab heute die Politik. Bildrechte: MDR/Jörn Rettig

Arlinghaus ist seit Oktober 2019 in doppelter Verantwortung in Magdeburg: einerseits als Leiterin des Fraunhofer-Instituts IFF, andererseits als Lehrstuhlinhaberin für "Produktionssysteme und –automatisierung" an der Otto-von-Guericke-Universität.



Die 38-jährige Forscherin gilt als Expertin für Künstliche Intelligenz, digitale Produktionssysteme, Fabriksysteme sowie Industrie 4.0 – also die digitale Vernetzung der Produktion. Arlinghaus wurde in der Kreisstadt Verden in Niedersachsen geboren, studierte in Bremen, Tokyo und St. Gallen. Sie war unter anderem Beraterin bei Porsche und, vor ihrem Gang nach Magdeburg, Professorin für das Management von Industrie 4.0 an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen.



Über den Frauenmangel in der IT-Branche hat Arlinghaus übrigens vor einem Jahr in unserem Digital-Podcast "Digital leben" gesprochen.