Manchmal ist es wirklich gut, einen so treuen Begleiter zu haben: Ein Hund hat zwei schlafenden Menschen in einer brennenden Gartenlaube in Sachsen-Anhalt sehr wahrscheinlich das Leben gerettet. Der Hund weckte mit seinem Bellen den Laubenbesitzer, so dass er sich bei einem im Haus ausgebrochenen Feuer rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Das teilte die Polizei in Köthen mit. Ebenfalls in der Laube war ein Bekannter. Beide Männer konnten das Gebäude schnell verlassen. Trotzdem waren ärztliche Untersuchungen notwendig. Aber alles ein großes Glück, denn die Laube in einer Kleingartensparte in Holzweißig sei fast vollständig niedergebrannt. Bleibt nur der Schaden von schätzungsweise rund 20.000 Euro.