Mehr Flexibilität: Die wird schon vor Beginn der Ausbildung von den Jugendlichen gefordert. Bildrechte: dpa

Jugendliche in Sachsen-Anhalt könnten in diesem Jahr in vielen Betrieben später in die Ausbildung starten. Wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Magdeburg mitteilte, sei davon auszugehen, dass viele Lehrverträge später geschlossen würden als üblich. Ein Grund sei, dass viele Orientierungsangebote wie Berufsfindungsmessen oder Betriebspraktika wegen der Corona-Beschränkungen ausgefallen seien. Jetzt müssten andere Kennenlernmöglichkeiten zwischen Jugendlichen und Ausbildungsbetrieben gefunden werden. Bildungsminister Marco Tullner (CDU) hatte zuletzt bereits angekündigt, dass mit Kammern und Berufsschulen daran gearbeitet werde, die Fristen für den Start ins neue Ausbildungsjahr flexibler zu gestalten.