Immer mehr Abiturienten in Sachsen-Anhalt schreiben ein Einser-Abi. Waren es vor zehn Jahren noch knapp 20 Prozent, stieg der Anteil der Abiturienten, die eine 1 vor dem Komma erzielten, im Jahr 2018 auf 30 Prozent. Schaut man auf die Zahlen aus ganz Deutschland, dann zeigt sich auch dort ein deutlicher Anstieg. Der Deutsche Hochschulverband sieht den Trend weniger optimistisch: Denn trotz der besseren Noten fehlten den Studienanfängern häufig wichtige Grundkenntnisse, etwa in Mathe. Die Lehrergewerkschaft GEW sieht dagegen keinen Qualitätsverlust, sondern glaubt, "dass die Jugendlichen heute zielstrebiger sind".

Am Rand der Dölauer Heide in Halle ist eine Leiche gefunden worden. Wie mehrere Medien berichten, hatte ein Spaziergänger gestern Nachmittag den Toten entdeckt. Kriminaltechniker waren den Berichten zufolge stundenlang im Einsatz, um im Wald Spuren zu sichern. Die Polizei wollte zu dem Fall am Morgen nichts sagen und verwies auf die Staatsanwaltschaft Halle.

Bei der Oldtimer Traktor-WM in Österreich haben zwei Sachsen-Anhalter einen Pokal geholt. Erik Bänecke und sein fünfjähriger Sohn Elias erreichten in der Bewertung der Traktor-Baujahre 1979-1988 den dritten Platz. Die Herausforderung bei dem Wettkampf ist, über etwa sieben Kilometer eine gleichmäßige Geschwindigkeit beizubehalten.

Nette Aussicht: Die WM fand am Großglockner in Österreich statt. Bildrechte: Erik Bänecke

Im Landkeis Harz ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei überholte er gestern auf der B81 in Richtung Hasselfeld zunächst mehrere Autos. Als er dann abbiegen wollte, übersah ihn eine Motorradfahrerin und prallte von hinten auf den Mann. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle, die Fahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Das sieht schon ziemlich gefährlich aus: Im Schwanenteich im Stendaler Bebelpark hat sich das Wasser rot verfärbt. Grund dafür sind nach Informationen der Feuerwehr Rotalgen. Die hätten sich in dem See ausgebreitet, weil nicht genug frisches Wasser in den Teich gelange. Für Tiere kann die Alge giftig sein. Ein Glück, dass gerade keine Fische in dem Teich sind. Die Feuerwehr rät Hundebesitzern, ihre Tiere vom Wasser fernzuhalten.