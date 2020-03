Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld werden nach der Corona-Virus-Erkrankung eines Arztes aus dem Krankenhaus in Zerbst heute weitere Testergebnisse erwartet. Mehrere Menschen, die zu dem Arzt Kontakt hatten, waren auf den Erreger untersucht worden. Nach Angaben des Kreises ist damit zu rechnen, dass für einige von ihnen heimische Quarantäne angeordnet wird.



Der erkrankte Arzt war bis vor kurzem in Südtirol und lebt in Sachsen. Als Vorsichtsmaßnahme werden in der Klinik in Zerbst bis auf Weiteres keine neues Patienten aufgenommen. Außerdem haben Besucher keinen Zutritt.