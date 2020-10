Schauen wir, was der Sachsen-Anhalt-Himmel zum Start in die neue Woche für uns bereithält. Der Montag beginnt grau und trüb, erst später am Tag lockern die Wolken von der Altmark her auf und die Sonne kann sich zeigen. So oder so bleibt es aber meist trocken bei Werten von 9 bis 13 Grad.



Und hier kommen die aktuellen Temperaturen für Sie: