Im Barleber See kann heute noch einmal gebadet werden. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Matthias Strauß

Es soll ja für Oktober-Verhältnisse recht warm werden heute in Sachsen-Anhalt. Wie wär's also mit einer Runde baden im Barleber See bei Magdeburg? Wegen hartnäckiger Blaualgen war das lange Zeit verboten, dann wurden gut 1.000 Tonnen Poly-Aluminium-Chlorid im See verteilt. Nun ist die Restaurierung des Sees abgeschlossen – und die SCM-Schwimmer Finnia Wunram und Florian Wellbrock werden heute ein paar Runden im See schwimmen. Wer mitschwimmen will, ist ab 10 Uhr eingeladen – und zwar am Werkstattgelände im Buschweg.