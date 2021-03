Bis auf den Burgenlandkreis beginnt in Sachsen-Anhalt in diesen Minuten flächendeckend wieder der Unterricht – und zwar in den Schulen. In Grund- und Förderschulen findet Präsenzunterricht statt, höhere Klassen werden in Gruppen geteilt und abwechselnd zu Hause und in der Schule unterrichtet. Für die Sicherheit der Lehrerinnen und Lehrer der staatlichen Schulen im Land hatte Sachsen-Anhalt angekündigt, bis heute 110.000 Corona-Schnelltests und vier Mal so viele Schutzmasken auszuliefern. Tests für Schüler sollten folgen, sobald sie verfügbar seien.