06:38 Uhr | Restlöscharbeiten beginnen – Brand in Ballenstedt unter Kontrolle

Seit Sonntagabend stand das Werk in Flammen. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß Die Mühen der langen Nacht machen sich bezahlt: Der Großbrand in Ballenstedt im Landkreis Harz ist unter Kontrolle. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehrleitstelle in Halberstadt MDR SACHSEN-ANHALT. Die Kameraden würden nun mit den Restlöscharbeiten starten. Das könne sich den ganzen Tag hinziehen. In den Hallen, in denen der Großbrand ausgebrochen war, lagerten tausende Tonnen Gummireste, in einer dritten sollte demnächst eine Diskothek wiedereröffnet werden. Mehr als 150 Feuerwehrleute aus der Region sind im Einsatz. Weiterhin gilt: Anwohner in Ballenstedt sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Die Brandursache ist unklar.

06:19 Uhr | Mann stirbt nach Straßenbahnunfall in Halle

In Halle ist am Sonntagabend ein Mann von einer Straßenbahn überrollt und getötet worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, wollte der 86-Jährige das Gleisbett überqueren, als er stürzte. Eine Straßenbahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr den Rentner. Die Feuerwehr musste die Bahn mit einem Luftkissen anheben, um an den Mann zu kommen. Der Schwerverletzte ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. In der Straßenbahn wurde ein Kind durch die Notbremsung verletzt, außerdem musste der Fahrer betreut werden.

06:03 Uhr | Corona-Tests am Flughafen Leipzig/Halle – für Hallenser

Hallenser, die aus dem Urlaub zurückkehren, können sich ab Mittwoch am Flughafen Leipzig/Halle auf freiwilliger Basis auf das neuartige Coronavirus testen lassen. Egal, wo sie im Urlaub waren. Dabei muss es sich nicht um ein Risikogebiet handeln. Die Teststation soll heute in Betrieb gehen. Die Kosten müssen allerdings selbst getragen werden. Das Ergebnis soll dann schon am nächsten Tag telefonisch vom Gesundheitsamt mitgeteilt werden. Das Angebot gilt, wie gesagt, nur für Hallenserinnen und Hallenser.

Allerdings ist da in Deutschland generell gerade viel in Bewegung, was so ein Testangebot an Flughäfen (aber auch an Seehäfen) angeht. Denn die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben schon beschlossen, dass sich ALLE Reisenden nach ihrer Rückkehr in Deutschland auf das Coronavirus testen lassen können, und zwar kostenlos. Offen ist, wie und wann das so umfassend umgesetzt wird und ob es für alle Rückkehrer gilt oder nur für Rückkehrer aus Risikogebieten.

05:54 Uhr | Auslosung für DFB-Pokal: FCM spielt gegen Darmstadt

Auslosung am Sonntagabend für den DFB-Pokal: Der 1. FC Magdeburg empfängt in der ersten Runde des DFB-Pokals den Zweitligisten Darmstadt 98. FCM-Trainer Thomas Hoßmang sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der zugeloste Gegner komme als Favorit nach Magdeburg. Aber: Pokalspiele seien dazu da, um für Überraschungen zu sorgen.

Das wird dann der September zeigen. Die DFB-Pokalrunde wird vom 11. bis 14. September ausgetragen. Die zweite folgt nach Weihnachten.

05:48 Uhr | Gummiwerk in Ballenstedt in Flammen – Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Das Feuer ist weithin zu sehen. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß In Ballenstedt (Landkreis Harz) ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot damit beschäftigt, einen Brand in einem Gummiwerk zu löschen. Der Brand erstreckt sich seit Sonntagabend den Angaben nach auf drei Hallen. Zwei davon dienten als Lager mit Alt-Gummiresten, in einer dritten sollte demnächst eine Diskothek wiedereröffnet werden. Die Flammen schlugen meterhoch in den Nachthimmel. Stadtwehrleiter Holger Kohl sagte, die Feuerwehr habe große Probleme, ausreichend Löschwasser zu bekommen. Wenn Gummi brenne, dann brenne er sehr lange und entwickele dabei eine extrem hohe Hitze.

Wie die Feuerwehrleitstelle mitteilte, konnte der Brand zwar seit dem Abend eingedämmt, aber noch nicht gelöscht werden. Anwohner in Ballenstedt sollten Fenster und Türen geschlossen halten, außerdem Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.

Die Feuerwehren aus Ballenstedt und umliegenden Orten waren über Nacht im Einsatz, um das Feuer einzudämmen. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß

