Ein Krokodil in der Unstrut (gleich mehr dazu), eine Boa in Burg und ein Nilpferd im Vorgarten in Brehna – tierisch war in den vergangenen Wochen ja einiges los in Sachsen-Anhalt. Ich habe das aus der Ferne verfolgt und möchte Ihnen zum Start in den Tag obendrauf einen Schafbock im Supermarkt präsentieren – wenn auch hoch im Norden in Schleswig-Holstein. Ein netter Anblick, finden Sie nicht?