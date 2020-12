Die Rüben-Bauern in der Börde sind zufrieden mit der diesjährigen Ernte. Wie der Rüben-Bauernverband Magdeburg MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, liegen die Erträge in diesem Jahr im Fünf-Jahres-Durchschnitt. Probleme habe es in diesem Jahr aber mit Schädlingen gegeben. Die Blattlaus verteile ein Virus unter den Rüben. Die Schädlinge könnten laut Verband zwar mit Pestiziden bekämpft werden. Das sei wegen des Bienensterbens aber verboten. Die Rüben-Bauern kritisieren, dass es in anderen europäischen Ländern Notfall-Zulassungen gebe, in Deutschland jedoch nicht.

In der Regierungskrise in Sachsen-Anhalt will die CDU-Fraktion heute das weitere Vorgehen beraten. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT kommt die Fraktion am Mittag zu seiner Sondersitzung zusammen. Dabei werden wohl der Standpunkt zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags, die Entlassung von Innenminister Holger Stahlknecht sowie dessen angekündigter Rückzug von der Spitze der Landespartei auf der Tagesordnung stehen. Außerdem will sich heute Nachmittag erneut die SPD treffen – und zwar in der Landtagsfraktion. Bei einer Sondersitzung wird später auch Ministerpräsident Haseloff erwartet.