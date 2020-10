Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet heute Morgen 2.467 Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Zuletzt waren mehrere Tage in Folge jeweils mehr als 4.000 neue Infektionsfälle registriert worden. Aber wie Sie wissen, übermitteln die Gesundheitsämter am Wochenende oft nicht alle Daten an das RKI.



Mit den aktuellen Zahlen gilt München wieder als Corona-Hotspot, mit 50,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. In der Landeshauptstadt Bayern gelten bereits verschärfe Corona-Regeln. So bleiben bis einschließlich Donnerstag Treffen im privaten und öffentlichen Raum sowie in der Gastronomie nur in Gruppen von maximal zehn Personen gestattet. Auch die Stadt Duisburg gilt seit dem Montagmorgen als Corona-Hotspot.



Für Reisende nach Sachsen-Anhalt aus diesen Regionen gilt somit ebenfalls ein Beherbergungsverbot, sofern sie keinen negativen Coronatest vorweisen können.