08:22 Uhr | Mann im Rollstuhl getötet – Bruder vor Gericht

Am Landgericht Dessau-Roßlau beginnt heute der Prozess gegen einen Mann wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Juni in einer Wohnung in Roßlau mit einem Baseballschläger auf seine Eltern losgegangen zu sein. Danach soll er in die Wohnung seines Bruders gestürmt und ihn mit einem Schwert und einer Axt schwer verletzt haben. Das Opfer saß im Rollstuhl. Der Mann starb vier Tage nach dem Angriff. Die Staatsanwaltschaft geht anhand eines Gutachtens davon aus, dass der Angeklagte psychisch krank ist.

08:09 Uhr | Beliebteste Lehrerinnen Deutschlands kommen aus Wernigerode und Halle

Lehrer geben Schülern Noten. Das ist Alltag. Wenn aber Schüler Lehrern Noten geben – dann ist das etwas Besonderes. Heute Mittag wird in Berlin der Deutsche Lehrerpreis verliehen. Eine Kategorie heißt "Schüler zeichnen Lehrer aus". Und deutschlandweit dürfen sich genau 16 Lehrer über diese Auszeichnung freuen. Eine davon ist Kathrin Fruth. Sie unterrichtet am Landesgymnasium für Musik in Wernigerode. Seit heute ist sie offiziell eine der beliebtesten Lehrerinnen Deutschlands. Ebenfalls eine der beliebtesten Lehrerinnen: Skadi Schlesinger aus Halle. Beiden Frauen senden wir herzliche Glückwünsche.

Kathrin Fruth bei der Arbeit im Gymnasium Wernigerode. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

07:45 Uhr | Funkloch adé!?

Ich behaupte einfach mal: Wenn Sie in Sachsen-Anhalt leben, kennen Sie Funklöcher. Aber vielleicht müssen Sie in Zukunft ihren Enkeln das Phänomen "Funkloch" erklären. Denn die werden so etwas eventuell gar nicht mehr kennen. Hintergrund: Die Bundesregierung stellt 1,1 Milliarden Euro bereit, um noch bestehende Funklöcher in Deutschland zu schließen.



Bei ihrer Klausur in Meseberg hat die Regierung nach Angaben von Kanzleramtsminister Braun eine entsprechende Mobilfunkstrategie beschlossen. Ziel sei es, dass künftig in allen Haushalten sowie auf Straßen und im ländlichen Raum mobil telefoniert werden kann. Zuvor hatte Verkehrsminister Scheuer eingeräumt, dass die Genehmigungen oft zu lange dauerten. Derzeit hingen rund 1.000 Standorte in solchen Verfahren fest.

07:26 Uhr | Enercon-Spitze trifft sich mit Landespolitik

Nächstes Krisentreffen in Sachen Enercon: Im Zuge der angekündigten Stellenstreichungen wollen Unternehmen und Landespolitik heute erneut miteinander sprechen. Zu dem Treffen wird am Vormittag in Magdeburg die Spitze des Windanlagenbauers erwartet. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Willingmann, Arbeitsministerin Grimm-Benne und Energieministerin Dalbert wollen genau wissen, wie viele Jobs hier wegfallen. Außerdem soll es um Perspektiven für die Beschäftigten gehen. Enercon will 3.000 Stellen streichen, 1.500 davon in Magdeburg.

07:11 Uhr | Brandserie im Salzlandkreis: Verdächtiger gefasst

In Etgersleben im Salzlandkreis hat die Polizei nach einer Brandserie auf einem leerstehenden Bauernhof einen Verdächtigen gefasst. Ob der 50-Jährige für die Brände verantwortlich ist, sollen jetzt weitere Ermittlungen zeigen. Zwischen Freitagmorgen und Sonnabend war die Feuerwehr vier Mal vor Ort, um Brände auf dem Bauernhof zu löschen. Alle wurden absichtlich gelegt. Bereits in den vergangenen Monaten hatte es immer wieder auf dem Gelände in Etgersleben gebrannt.

06:59 Uhr | Naturschutzgebiet Steckby-Lödderitzer-Forst wird 40