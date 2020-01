Auf den Tag genau 75 Jahre ist es her, dass das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit wurde. Weltweit wird heute an die Opfer der Nazi-Verbrechen erinnert. Bei uns in Sachsen-Anhalt findet die zentrale Gedenkveranstaltung zum Holocaust-Gedenktag in Magdeburg statt. Am Vormittag werden Kränze und Blumen am Mahnmal für die Opfer des KZ-Außenlagers Magda niedergelegt. Weitere Veranstaltungen sind unter anderem in Wittenberg, Dessau-Roßlau, Halle, Wernigerode und in Stendal geplant.

Kaum bekannt: Auch in Roßlau hat es ein KZ gegeben. Bei einem öffentlichen Stadtspaziergang ist gestern der Opfer gedacht worden. Bildrechte: MDR/ Susanne Reh