Willkommen in der neuen Woche – und es wird mal wieder eine entscheidende sein. Zwar sollen einige Lockerungen der Corona-Regeln ab heute wieder ein Stück mehr Normalität zurückbringen. Doch erst in ein paar Tagen werden wir wissen, wie sie sich auf die Infektionszahlen auswirken. Am Mittwoch steht zudem der nächste Corona-Gipfel zwischen Kanzlerin und Länderchefs an. Und wir werden sehen, inwieweit der Entwurf des Sachsen-Anhalt-Plans 2021 für weitere, schrittweise Öffnungen in dieser Woche Wirklichkeit werden wird.