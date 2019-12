Er war ohne Licht auf der B1 bei Möser unterwegs – und kam nach der Polizeikontrolle ins Gefängnis: Ein 43-Jähriger hat für seinen Lapsus teuer bezahlt. Nachdem ein Zeuge den Mann ohne Licht gesehen und die Polizei verständigt hatte, stellten die Beamten 1,8 Promille Atemalkohol fest – und dass der 43-Jährige mit Haftbefehl gesucht wurde. Er kam noch am Wochenende in die JVA nach Burg.

Auch in Sachsen-Anhalt werden Autofahrer ab heute verstärkt kontrolliert. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

"Alcohol & Drugs": Frei nach diesem Motto werden Verkehrspolizisten in ganz Europa ab heute genauer hinsehen. Sie wollen in 28 Ländern überprüfen, ob Autofahrer fahrtüchtig sind. Auch Deutschland beteiligt sich – und damit auch Sachsen-Anhalt. Sie können also davon ausgehen, noch bis Sonntag dieser Woche mehr Polizeikontrollen zu sehen – und womöglich auch selbst kontrolliert zu werden. Das Polizeinetzwerk Tispol teilte mit, dass vor allem junge Autofahrer oft die Wirkung von Alkohol und Drogen am Steuer unterschätzten.