Einen schönen guten Morgen! Und ein gesundes neues Jahr an alle, die erst heute wieder so richtig loslegen und den Jahreswechsel zum Entspannen genutzt haben. Gut so! Ich freue mich jedenfalls, dass Sie die neue Woche heute am 4. Januar 2021 mit MDR SACHSEN-ANHALT beginnen. Mein Name ist Luca Deutschländer und ich begleite Sie, wenn Sie mögen, bis 11 Uhr mit aktuellen Meldungen durch den Montagmorgen.

Da steht selbst der Schneemann Kopf: MDR SACHSEN-ANHALT-Harz-Reporter Swen Wudtke hat von seinem Sonntagsausflug ein Foto von einem besonderen Schneemann mitgebracht. Bildrechte: MDR/Swen Wudtke