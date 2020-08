Stendal bekommt eine neue Attraktion. Künftig erklingt in der Innenstadt dreimal täglich ein Glockenspiel. Der Förderverein Glockenspiel St. Marien macht dies möglich. Der Verein hat Dutzende Spender gefunden, die die 24 Bronzeglocken bezahlt haben. Ein renomierter Experte aus den Niederlanden hat die Glocken angefertigt. Sie können heute von 12 bis 16 Uhr in der Marienkirche besichtigt werden. Vereinsvorsitzende Bärbel Hornemann spricht von einer einmaligen Gelegenheit:

In Jeßnitz und Radegast im Kreis Anhalt-Bitterfeld müssen sich Autofahrer von heute an auf Umleitungen einstellen. Hier beginnen umfangreiche Straßenbauarbeiten. Das bedeutet:

Da wir gerade beim Thema Veranstaltungen sind: Großveranstaltungen sind noch bis Ende Oktober untersagt. Wie es danach weitergeht, ist bisher ungewiss. Doch Forscher der Universitätsmedizin in Halle wollten herausfinden, wie Konzerte, Fußballspiele oder Theatervorstellungen in größerem Stil trotz Corona wieder ermöglicht werden können. Dafür gab es am Sonnabend ein ungewöhnliches Konzert mit Tim Bendzko .

Am Ende trauten sich rund 1.400 Teilnehmer in die Halle und spielten die drei Szenarien durch, die sich die Mediziner für den Versuchsaufbau überlegt hatten, um Laufwege, Abstände und notwendige Sicherheitsvorkehrungen zu testen. In sechs Wochen sollen die Ergebnisse vorgestellt werden. Wie so ein Konzert vor halbleerem Saal in der Arena Leipzig aussah? Bitteschön: