Land und Bund steuern für die Stadtentwicklung auch dieses Jahr 100 Millionen Euro bei. Man wolle, dass sich Menschen in ihrem Wohnumfeld wohlfühlten, sagte Landesbauminister Thomas Webel (CDU). Deshalb werde das Geld zum Beispiel in die Sanierung des Peißnitzhauses in Halle, die Neugestaltung von Stendal-Stadtsee oder die Sanierung des Bahnhofumfelds in Oschersleben gesteckt.