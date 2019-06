05:17 Uhr | Keine Ausschreitungen bei Treffen von Neonazis

Lassen Sie uns kurz nach Sachsen blicken: Dort hatte ein Neonazi-Festival in Ostritz am Wochenende ja in ganz Deutschland Schlagzeilen gemacht. Das ist nun vorbei – und die Polizei ist zufrieden, dass alles friedlich ablief. Von Freitag bis Sonntag sind demnach 32 Straftaten und fünf Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden. Mehr dazu – hier!

05:09 Uhr | Unbekannte brechen in Schulen ein

Kein gutes Wochenende für zwei Schulen im Land: Unbekannte sind in Gymnasien in Staßfurt und Bernburg eingedrungen – und haben ziemlichen Schaden angerichtet. Laut Polizei waren sie in Staßfurt in der Nacht zu Samstag über ein Fenster im Erdgeschoss eingebrochen. In Bernburg wurde die Polizei Samstagmittag über einen Einbruch informiert. Die Täter hatten sämtliche Räume und Schränke durchwühlt, mindestens eine Kamera ist verschwunden...

05:01 Uhr | Das Motto am Morgen: Frischluft genießen!