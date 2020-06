Bei der SPD in Sachsen-Anhalt soll erstmals eine Mitgliederbefragung über den Spitzenkandidaten oder die Spitzenkandidatin zur Landtagswahl 2021 entscheiden. Auftakt ist an diesem Montag, an der sich die beiden Bewerber auf einer so genannten Regionalkonferenz vor den SPD-Mitgliedern im Norden von Sachsen-Anhalt vorstellen: die aktuelle Fraktionschefin der SPD im Landtag, Katja Pähle und der Politologe Roger Stöcker. Die Veranstaltung ist in Apenburg-Winterfeld. Von diesen Regionalkonferenzen soll es insgesamt fünf geben. Die Befragung der Mitglieder startet dann nach Angaben der SPD am 27. Juni per Brief und soll bis 10. Juli laufen.