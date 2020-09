07:16 Uhr | Bauarbeiten an B81 und B1 – Behinderungen für Autofahrer

Im Harz wird von heute an die Bundesstraße 81 saniert. Autofahrer müssen sich deshalb zwischen Blankenburg und Hasselfelde auf Behinderungen einstellen. Wie das Verkehrsministerium mitteilte, wird die B81 von Cattenstedt bis Almsfeld gesperrt. Bis Jahresende sollen Fahrbahn, Kanalisation und Leitplanken erneuert werden. Auch marode Bushaltestellen werden schick gemacht. Für die Einwohner von Hüttenrode bedeuten die Bauarbeiten vor allem viel Verkehrslärm. Denn durch ihr Dorf werden die meisten Fahrzeuge umgeleitet.

Auch im Landkreis Börde wird es von heute an für eine Weile Verkehrsbehinderungen geben, nämlich an der B1 bei Wellen. Die Landesstraße 46 wird zwischen dem Ortsausgang Wellen und der Kreuzung mit der B1 saniert. Autofahrer müssen knapp drei Wochen lang geduldig sein.

06:58 Uhr | Schönste Erntekrone gekürt

Die schönste Erntekrone dieses Jahres kommt aus dem Fläming. Bei der ersten Online-Abstimmung über Sachsen-Anhalts schönste Erntekrone hat sich die Vorjahresgewinnerin Kathrin Ahlers aus Schmilkendorf im Fläming erneut durchgesetzt. Das teilte die Agrarmarketinggesellschaft am Sonntag mit. Ahlers konnte die meisten der rund 1200 abgegebenen Stimmen auf sich vereinen. Insgesamt hatten sich Binderinnen mit zehn Erntekronen beteiligt. Der Erntekronenwettbewerb ist üblicherweise einer der Höhepunkte des Landeserntedankfestes. Coronabedingt fiel das in diesem Jahr aus. Die Landfrauen entschieden, den Wettbewerb online auszutragen, ohne Jury, nur als Publikumsabstimmung.

Die schönste Erntekrone hat Kathrin Ahlers gestaltet. Bildrechte: dpa

06:36 Uhr | Düster, ohne Chichi

Der Polizeiruf gestern kam endlich mal wieder aus Magdeburg – und auf angenehme Weise düster mit einer schnörkellosen Geschichte daher. Die spielte in weiten Teilen auch auf einem Hof, den nur erkennen konnte, wer dort schon einmal gewesen ist. Für alle anderen sei es verraten: Er liegt in Mammendorf in der Hohen Börde und als Filmkulisse zur Verfügung gestellt hatte ihn Kay Brüggemann. Er ist gewissermaßen auch Komparse gewesen, nämlich Handkomparse in einer Szene, in der eine Kuh gemolken wird.

Das ist auch ein Ereignis fürs Dorf. Kay Brüggemann, Landwirt aus der Hohen Börde

Wer übrigens die ganze Zeit überlegt hat, wo er das Lied aus diesem Polizeiruf schon einmal gehört hat, hier lang.

06:15 Uhr | A9 war bis zum Abend stundenlang gesperrt

Zwei Unfälle binnen kurzer Zeit haben den Verkehr auf der Autobahn 9 in Richtung Süden behindert. Das hat am Sonntag ordentlich für Wirbel gesorgt. Daran beteiligt waren laut Polizei insgesamt sieben Autos, die auf einer Elbbrücke nahe Coswig zusammenstießen. Zudem lief viel Öl aus. Drei Menschen wurden bei den Unfällen leicht verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten war die A9 stundenlang Richtung München gesperrt. Erst am Abend konnte sie wieder freigegeben werden.

06:03 Uhr | Sekundarschule in Coswig wegen Corona-Fällen zu

Im Landkreis Wittenberg ist eine Schule wegen mehrerer Corona-Fälle geschlossen worden. Dabei handelt es sich um die Sekundarschule in Coswig. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT bleibt sie zunächst bis Mitte der Woche zu. 22 Schüler und sechs Lehrer müssen in Quarantäne. Zuvor waren zwei Schüler positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte unterdessen an, dass es mit dem Herbst Fieberambulanzen geben müsse, an die sich Patienten mit klassischen Atemwegs-Symptomen wie Corona und Grippe wenden könnten. Er setze darauf, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen solche Fieberambulanzen vor Ort anbieten würden. Dafür liege das Konzept bereits vor. Um die Gefahren für Risikogruppen zu minimieren, kündigte Spahn zudem vorbeugend Reihentests etwa in Altenheimen an. Auch eine neue Teststrategie solle für Herbst und Winter festgezurrt werden.

05:42 Uhr | HFC gewinnt gegen FCM – in der Stadt an der Elbe